Data Ai Fiyatı (DATA)
--
-%0,81
-%17,16
-%17,16
Data Ai (DATA) canlı fiyatı $0,00000565. DATA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000535 ve en yüksek $ 0,00000577 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DATA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00015574, en düşük fiyatı ise $ 0,00000535 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, DATA son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%0,81 ve son 7 günde -%17,16 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Data Ai piyasa değeri $ 5,65K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DATA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,65K.
Gün içerisinde, Data Ai / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Data Ai / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Data Ai / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Data Ai / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,81
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Data AI The Future of Private, On-Device Intelligence
Data AI isn’t just another AI tool it’s the next generation of intelligent systems. Unlike cloud-based models like ChatGPT or Gemini, which depend on remote servers and centralized storage, Data AI runs entirely on your device. All processing happens locally, and your data never leaves your control.
By leveraging Trusted Execution Environments (TEEs), every operation is executed securely within an enclave that even the system itself cannot access. No user data is ever stored or transmitted. You retain complete control, absolute privacy, and uncompromising security.
Yet despite being fully local, Data AI supports safe integration with sensitive services like Google accounts, email, and calendars all without exposing your information. It’s a paradigm shift not just an incremental improvement toward private, intelligent computing.
This is your chance to join early and secure your place in the future of private AI. We believe in giving everyone a fair shot no gatekeeping, no insider-only access. Be part of the journey right from the start.
Welcome to the future welcome to Data AI.
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|11-04 17:22:15
|Sektör Haberleri
|11-04 15:40:43
|Sektör Haberleri
|11-04 13:21:37
|Sektör Haberleri
|11-04 05:28:00
|Sektör Haberleri
|11-04 03:53:00
|Sektör Haberleri
|11-03 17:18:56
|Sektör Haberleri
