Data Ai (DATA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00000535 $ 0,00000535 $ 0,00000535 24 sa Düşük $ 0,00000577 $ 0,00000577 $ 0,00000577 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00000535$ 0,00000535 $ 0,00000535 24 sa Yüksek $ 0,00000577$ 0,00000577 $ 0,00000577 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00015574$ 0,00015574 $ 0,00015574 En Düşük Fiyat $ 0,00000535$ 0,00000535 $ 0,00000535 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,81 Fiyat Değişimi (7 G) -%17,16 Fiyat Değişimi (7 G) -%17,16

Data Ai (DATA) canlı fiyatı $0,00000565. DATA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000535 ve en yüksek $ 0,00000577 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DATA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00015574, en düşük fiyatı ise $ 0,00000535 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DATA son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%0,81 ve son 7 günde -%17,16 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Data Ai (DATA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,65K$ 5,65K $ 5,65K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,65K$ 5,65K $ 5,65K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Data Ai piyasa değeri $ 5,65K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DATA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,65K.