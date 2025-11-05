DEEPTICS (DPTX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01137718 $ 0,01137718 $ 0,01137718 24 sa Düşük $ 0,01396475 $ 0,01396475 $ 0,01396475 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01137718$ 0,01137718 $ 0,01137718 24 sa Yüksek $ 0,01396475$ 0,01396475 $ 0,01396475 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,053737$ 0,053737 $ 0,053737 En Düşük Fiyat $ 0,00673265$ 0,00673265 $ 0,00673265 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,08 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,06 Fiyat Değişimi (7 G) -%64,33 Fiyat Değişimi (7 G) -%64,33

DEEPTICS (DPTX) canlı fiyatı $0,0117759. DPTX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01137718 ve en yüksek $ 0,01396475 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DPTX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,053737, en düşük fiyatı ise $ 0,00673265 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DPTX son bir saatte -%0,08 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,06 ve son 7 günde -%64,33 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DEEPTICS (DPTX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 101,34K$ 101,34K $ 101,34K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 117,83K$ 117,83K $ 117,83K Dolaşım Arzı 8,60M 8,60M 8,60M Toplam Arz 10.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0

Şu anki DEEPTICS piyasa değeri $ 101,34K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DPTX arzı 8,60M olup, toplam arzı 10000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 117,83K.