Bugünkü deployer Fiyatı

Bugünkü deployer (DEPLOYER) fiyatı $ 0,00027095 olup, son 24 saatte % 4,80 değişim gösterdi. Mevcut DEPLOYER / USD dönüşüm oranı DEPLOYER başına $ 0,00027095 şeklindedir.

deployer, şu anda piyasa değeri açısından $ 138.443 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 500,70M DEPLOYER şeklindedir. Son 24 saat içinde DEPLOYER, $ 0,00021854 (en düşük) ile $ 0,00028145 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00089174 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00021854 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DEPLOYER, son bir saatte +%3,26 ve son 7 günde -%62,04 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

deployer (DEPLOYER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 138,44K$ 138,44K $ 138,44K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 276,50K$ 276,50K $ 276,50K Dolaşım Arzı 500,70M 500,70M 500,70M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki deployer piyasa değeri $ 138,44K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEPLOYER arzı 500,70M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 276,50K.