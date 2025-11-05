Dialectic USD Vault (DUSD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 1,004 $ 1,004 $ 1,004 24 sa Düşük $ 1,005 $ 1,005 $ 1,005 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 1,004$ 1,004 $ 1,004 24 sa Yüksek $ 1,005$ 1,005 $ 1,005 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,007$ 1,007 $ 1,007 En Düşük Fiyat $ 0,999002$ 0,999002 $ 0,999002 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,02 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,00 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,00 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,00

Dialectic USD Vault (DUSD) canlı fiyatı $1,004. DUSD, son 24 saat içinde en düşük $ 1,004 ve en yüksek $ 1,005 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,007, en düşük fiyatı ise $ 0,999002 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DUSD son bir saatte -%0,02 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,00 ve son 7 günde -%0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Dialectic USD Vault (DUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 49,76M$ 49,76M $ 49,76M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 49,76M$ 49,76M $ 49,76M Dolaşım Arzı 49,56M 49,56M 49,56M Toplam Arz 49.563.610,41344612 49.563.610,41344612 49.563.610,41344612

Şu anki Dialectic USD Vault piyasa değeri $ 49,76M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DUSD arzı 49,56M olup, toplam arzı 49563610.41344612. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 49,76M.