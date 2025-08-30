Diverge Loop (DLC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,153812 $ 0,153812 $ 0,153812 24 sa Düşük $ 0,176007 $ 0,176007 $ 0,176007 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,153812$ 0,153812 $ 0,153812 24 sa Yüksek $ 0,176007$ 0,176007 $ 0,176007 Tüm Zamanların En Yükseği $ 3,17$ 3,17 $ 3,17 En Düşük Fiyat $ 0,05189$ 0,05189 $ 0,05189 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%10,12 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%12,28 Fiyat Değişimi (7 G) -%19,37 Fiyat Değişimi (7 G) -%19,37

Diverge Loop (DLC) canlı fiyatı $0,17597. DLC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,153812 ve en yüksek $ 0,176007 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DLC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 3,17, en düşük fiyatı ise $ 0,05189 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DLC son bir saatte +%10,12 değişim gösterdi, 24 saatte +%12,28 ve son 7 günde -%19,37 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Diverge Loop (DLC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 156,65M$ 156,65M $ 156,65M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 176,01M$ 176,01M $ 176,01M Dolaşım Arzı 890,00M 890,00M 890,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Diverge Loop piyasa değeri $ 156,65M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DLC arzı 890,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 176,01M.