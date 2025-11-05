Doghouse Coin (DOGHOUSE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00001547 $ 0,00001547 $ 0,00001547 24 sa Düşük $ 0,00001743 $ 0,00001743 $ 0,00001743 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00001547$ 0,00001547 $ 0,00001547 24 sa Yüksek $ 0,00001743$ 0,00001743 $ 0,00001743 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00021618$ 0,00021618 $ 0,00021618 En Düşük Fiyat $ 0,00001325$ 0,00001325 $ 0,00001325 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,14 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,69 Fiyat Değişimi (7 G) -%14,39 Fiyat Değişimi (7 G) -%14,39

Doghouse Coin (DOGHOUSE) canlı fiyatı $0,00001696. DOGHOUSE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001547 ve en yüksek $ 0,00001743 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DOGHOUSE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00021618, en düşük fiyatı ise $ 0,00001325 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DOGHOUSE son bir saatte +%0,14 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,69 ve son 7 günde -%14,39 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Doghouse Coin (DOGHOUSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,94K$ 16,94K $ 16,94K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 16,94K$ 16,94K $ 16,94K Dolaşım Arzı 999,33M 999,33M 999,33M Toplam Arz 999.333.731,6495804 999.333.731,6495804 999.333.731,6495804

Şu anki Doghouse Coin piyasa değeri $ 16,94K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOGHOUSE arzı 999,33M olup, toplam arzı 999333731.6495804. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 16,94K.