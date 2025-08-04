Dopex Rebate Fiyatı (RDPX)
Dopex Rebate (RDPX), şu anda 2,07 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,82M USD piyasa değerine sahiptir. RDPX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Dopex Rebate / USD fiyat değişimi, $ +0,00246537.
Son 30 gün içerisinde, Dopex Rebate / USD fiyat değişimi, $ +0,7169705820.
Son 60 gün içerisinde, Dopex Rebate / USD fiyat değişimi, $ +0,5032623330.
Son 90 gün içerisinde, Dopex Rebate / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00246537
|+%0,12
|30 Gün
|$ +0,7169705820
|+%34,64
|60 Gün
|$ +0,5032623330
|+%24,31
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Dopex Rebate fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+%0,12
-%11,41
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
rDPX is the Dopex protocol rebate token. It is a token minted and distributed for any losses incurred by pool participants. The amount of tokens minted are determined based on the net value of losses incurred at the end of a pool's epoch. A percentage of the losses, which is determined by governance, is minted for all pool participants after the epoch has ended. rDPX while having a no cap supply - has mechanisms in-place to avoid it from being valueless while also providing intrinsic value to the token. 1. rDPX would be a fee requirement for future app layer additions to Dopex such as vaults. 2. Dopex would support rDPX as collateral to borrow funds from Margin to leverage option positions. 3. rDPX would be usable as collateral to mint synthetic assets, commodities etc. which could further be used to create options for synthetic non-crypto assets. 4. Fee accrual can be boosted via staking rDPX.
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|1 RDPX / VND
₫54.472,05
|1 RDPX / AUD
A$3,1878
|1 RDPX / GBP
￡1,5525
|1 RDPX / EUR
€1,7802
|1 RDPX / USD
$2,07
|1 RDPX / MYR
RM8,7561
|1 RDPX / TRY
₺84,1869
|1 RDPX / JPY
¥304,29
|1 RDPX / ARS
ARS$2.823,9975
|1 RDPX / RUB
₽165,0825
|1 RDPX / INR
₹181,4562
|1 RDPX / IDR
Rp33.934,4208
|1 RDPX / KRW
₩2.863,0584
|1 RDPX / PHP
₱118,5489
|1 RDPX / EGP
￡E.100,3122
|1 RDPX / BRL
R$11,592
|1 RDPX / CAD
C$2,8359
|1 RDPX / BDT
৳249,8904
|1 RDPX / NGN
₦3.141,1215
|1 RDPX / UAH
₴85,3875
|1 RDPX / VES
Bs254,61
|1 RDPX / CLP
$1.989,27
|1 RDPX / PKR
Rs579,6621
|1 RDPX / KZT
₸1.109,313
|1 RDPX / THB
฿67,1508
|1 RDPX / TWD
NT$61,7895
|1 RDPX / AED
د.إ7,5969
|1 RDPX / CHF
Fr1,656
|1 RDPX / HKD
HK$16,2288
|1 RDPX / MAD
.د.م18,6921
|1 RDPX / MXN
$38,9574
|1 RDPX / PLN
zł7,6383
|1 RDPX / RON
лв9,0666
|1 RDPX / SEK
kr19,9962
|1 RDPX / BGN
лв3,4983
|1 RDPX / HUF
Ft711,8109
|1 RDPX / CZK
Kč43,9254
|1 RDPX / KWD
د.ك0,63135
|1 RDPX / ILS
₪7,038