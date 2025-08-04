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Dopex Rebate Fiyatı (RDPX)

Listelenmedi

Dopex Rebate (RDPX) Canlı Fiyat Grafiği

$2,07
$2,07$2,07
+%0,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Dopex Rebate (RDPX) Fiyatı

Dopex Rebate (RDPX), şu anda 2,07 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,82M USD piyasa değerine sahiptir. RDPX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Dopex Rebate Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,12
Dopex Rebate 24 saatlik fiyat değişimi
1,36M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Dopex Rebate (RDPX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Dopex Rebate / USD fiyat değişimi, $ +0,00246537.
Son 30 gün içerisinde, Dopex Rebate / USD fiyat değişimi, $ +0,7169705820.
Son 60 gün içerisinde, Dopex Rebate / USD fiyat değişimi, $ +0,5032623330.
Son 90 gün içerisinde, Dopex Rebate / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00246537+%0,12
30 Gün$ +0,7169705820+%34,64
60 Gün$ +0,5032623330+%24,31
90 Gün$ 0--

Dopex Rebate (RDPX) Fiyat Analizi

En güncel Dopex Rebate fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 2,05
$ 2,05$ 2,05

$ 2,08
$ 2,08$ 2,08

$ 315,58
$ 315,58$ 315,58

--

+%0,12

-%11,41

Dopex Rebate (RDPX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,82M
$ 2,82M$ 2,82M

--
----

1,36M
1,36M 1,36M

Dopex Rebate (RDPX) Nedir?

rDPX is the Dopex protocol rebate token. It is a token minted and distributed for any losses incurred by pool participants. The amount of tokens minted are determined based on the net value of losses incurred at the end of a pool's epoch. A percentage of the losses, which is determined by governance, is minted for all pool participants after the epoch has ended. rDPX while having a no cap supply - has mechanisms in-place to avoid it from being valueless while also providing intrinsic value to the token. 1. rDPX would be a fee requirement for future app layer additions to Dopex such as vaults. 2. Dopex would support rDPX as collateral to borrow funds from Margin to leverage option positions. 3. rDPX would be usable as collateral to mint synthetic assets, commodities etc. which could further be used to create options for synthetic non-crypto assets. 4. Fee accrual can be boosted via staking rDPX.

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Dopex Rebate (RDPX) Kaynağı

Resmi Websitesi

Dopex Rebate (RDPX) Token Ekonomisi

Dopex Rebate (RDPX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RDPX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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RDPX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RDPX / VND
54.472,05
1 RDPX / AUD
A$3,1878
1 RDPX / GBP
1,5525
1 RDPX / EUR
1,7802
1 RDPX / USD
$2,07
1 RDPX / MYR
RM8,7561
1 RDPX / TRY
84,1869
1 RDPX / JPY
¥304,29
1 RDPX / ARS
ARS$2.823,9975
1 RDPX / RUB
165,0825
1 RDPX / INR
181,4562
1 RDPX / IDR
Rp33.934,4208
1 RDPX / KRW
2.863,0584
1 RDPX / PHP
118,5489
1 RDPX / EGP
￡E.100,3122
1 RDPX / BRL
R$11,592
1 RDPX / CAD
C$2,8359
1 RDPX / BDT
249,8904
1 RDPX / NGN
3.141,1215
1 RDPX / UAH
85,3875
1 RDPX / VES
Bs254,61
1 RDPX / CLP
$1.989,27
1 RDPX / PKR
Rs579,6621
1 RDPX / KZT
1.109,313
1 RDPX / THB
฿67,1508
1 RDPX / TWD
NT$61,7895
1 RDPX / AED
د.إ7,5969
1 RDPX / CHF
Fr1,656
1 RDPX / HKD
HK$16,2288
1 RDPX / MAD
.د.م18,6921
1 RDPX / MXN
$38,9574
1 RDPX / PLN
7,6383
1 RDPX / RON
лв9,0666
1 RDPX / SEK
kr19,9962
1 RDPX / BGN
лв3,4983
1 RDPX / HUF
Ft711,8109
1 RDPX / CZK
43,9254
1 RDPX / KWD
د.ك0,63135
1 RDPX / ILS
7,038