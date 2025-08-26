Dorol (DRL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 3.365,52 $ 3.365,52 $ 3.365,52 24 sa Düşük $ 3.367,45 $ 3.367,45 $ 3.367,45 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 3.365,52$ 3.365,52 $ 3.365,52 24 sa Yüksek $ 3.367,45$ 3.367,45 $ 3.367,45 Tüm Zamanların En Yükseği $ 3.367,45$ 3.367,45 $ 3.367,45 En Düşük Fiyat $ 3.365,52$ 3.365,52 $ 3.365,52 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,04 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Dorol (DRL) canlı fiyatı $3.365,87. DRL, son 24 saat içinde en düşük $ 3.365,52 ve en yüksek $ 3.367,45 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DRL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 3.367,45, en düşük fiyatı ise $ 3.365,52 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DRL son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,04 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Dorol (DRL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 33,66B$ 33,66B $ 33,66B Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 10.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0

Şu anki Dorol piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DRL arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 33,66B.