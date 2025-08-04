Draggy CTO (DRAGGY) Nedir?

Draggy is a memecoin inspired by Matt Furie’s “The Night Rider” book. Draggy, a prominent character who embarks on a journey through a vividly imagined world filled with other magical creatures. Draggy embarks on a quest and encounters various characters along the way who become his friends. They are a frog, a rat, and a bat. Together they become a fierce force and have the courage to face the unknown in the mystical lands. Join us and become a part of our enchanting community!

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Draggy CTO (DRAGGY) Kaynağı Resmi Websitesi

Draggy CTO (DRAGGY) Token Ekonomisi

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