Eden (EDN) Nedir?

Eden is a working product used by thousands of people in over 30 countries. Our app is already available on Google Play and the App Store. Eden connects Web2 users to Web3 with a unique use case: mapping wild, edible plants globally, educating on natural medicine, and launching a healthy products marketplace. With AI, AR, and RWA tech, Eden is poised to engage millions seeking health and adventure.

Eden (EDN) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Eden (EDN) Token Ekonomisi

Eden (EDN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EDN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!