Bugünkü Enigma (ENX) fiyatı $ 0,175809 olup, son 24 saatte % 7,12 değişim gösterdi. Mevcut ENX / USD dönüşüm oranı ENX başına $ 0,175809 şeklindedir.

Enigma, şu anda piyasa değeri açısından $ 10.941.278 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 62,23M ENX şeklindedir. Son 24 saat içinde ENX, $ 0,160625 (en düşük) ile $ 0,203077 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,25629 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,091387 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ENX, son bir saatte +%0,96 ve son 7 günde -%13,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Enigma (ENX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,94M$ 10,94M $ 10,94M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,58M$ 17,58M $ 17,58M Dolaşım Arzı 62,23M 62,23M 62,23M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Enigma piyasa değeri $ 10,94M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ENX arzı 62,23M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,58M.