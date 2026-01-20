Bugünkü Epicentral Labs Fiyatı

Bugünkü Epicentral Labs (LABS) fiyatı $ 0,01156862 olup, son 24 saatte % 0,84 değişim gösterdi. Mevcut LABS / USD dönüşüm oranı LABS başına $ 0,01156862 şeklindedir.

Epicentral Labs, şu anda piyasa değeri açısından $ 632.255 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 54,65M LABS şeklindedir. Son 24 saat içinde LABS, $ 0,01150713 (en düşük) ile $ 0,01168726 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01294393 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01150713 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LABS, son bir saatte +%0,48 ve son 7 günde -%1,97 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Epicentral Labs (LABS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 632,26K$ 632,26K $ 632,26K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 632,26K$ 632,26K $ 632,26K Dolaşım Arzı 54,65M 54,65M 54,65M Toplam Arz 54.652.600,0 54.652.600,0 54.652.600,0

Şu anki Epicentral Labs piyasa değeri $ 632,26K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LABS arzı 54,65M olup, toplam arzı 54652600.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 632,26K.