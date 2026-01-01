Bugünkü Equilibria Finance Fiyatı

Bugünkü Equilibria Finance (EQB) fiyatı $ 0,226511 olup, son 24 saatte % 0,32 değişim gösterdi. Mevcut EQB / USD dönüşüm oranı EQB başına $ 0,226511 şeklindedir.

Equilibria Finance, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.659.376 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 33,82M EQB şeklindedir. Son 24 saat içinde EQB, $ 0,223992 (en düşük) ile $ 0,233747 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,18 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01083548 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EQB, son bir saatte -%0,72 ve son 7 günde -%6,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Equilibria Finance (EQB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,66M$ 7,66M $ 7,66M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,65M$ 22,65M $ 22,65M Dolaşım Arzı 33,82M 33,82M 33,82M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Equilibria Finance piyasa değeri $ 7,66M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EQB arzı 33,82M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,65M.