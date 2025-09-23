Feels Good Fiyatı (GOOD)
Feels Good (GOOD) canlı fiyatı $0,0001621. GOOD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00016027 ve en yüksek $ 0,00018845 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GOOD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00018845, en düşük fiyatı ise $ 0,00016027 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, GOOD son bir saatte -%2,81 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,82 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Feels Good piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOOD arzı 0,00 olup, toplam arzı 999979550.17054. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 162,08K.
Gün içerisinde, Feels Good / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Feels Good / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Feels Good / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Feels Good / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%3,82
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Feels Good is an ode to classic old school memes. It originates from 4chan sometime in 2011 and became a staple within threads and on comments. The meme shows a man looking very satisfied while touching his face with both hands. This OG meme is one of the most recognisable faces on the internet and the iconic gesture captures pure contentment and satisfaction. This OG meme launched on PumpFun on 15th May 2024 but recently bonded [11th September 2025]. The meme has been immortalised over the years and used frequently within both Web2 and Web3 worlds.
Feels Good (GOOD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GOOD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-22 16:24:00
|Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
|09-22 13:03:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
|09-22 09:43:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
|09-21 13:36:00
|Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
|09-21 12:39:00
|Sektör Haberleri
BNB Chain ekosistem tokenleri tüm tabloda yükseliyor, ASTER 24 saatte %69'un üzerinde artış gösteriyor
|09-21 11:06:00
|Sektör Haberleri
Vitalik: 低風險 DeFi 之於 Ethereum 就如同搜尋之於 Google
