Feels Good (GOOD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00016027 $ 0,00016027 $ 0,00016027 24 sa Düşük $ 0,00018845 $ 0,00018845 $ 0,00018845 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00016027$ 0,00016027 $ 0,00016027 24 sa Yüksek $ 0,00018845$ 0,00018845 $ 0,00018845 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00018845$ 0,00018845 $ 0,00018845 En Düşük Fiyat $ 0,00016027$ 0,00016027 $ 0,00016027 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,81 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,82 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Feels Good (GOOD) canlı fiyatı $0,0001621. GOOD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00016027 ve en yüksek $ 0,00018845 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GOOD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00018845, en düşük fiyatı ise $ 0,00016027 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GOOD son bir saatte -%2,81 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,82 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Feels Good (GOOD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 162,08K$ 162,08K $ 162,08K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 999.979.550,17054 999.979.550,17054 999.979.550,17054

Şu anki Feels Good piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOOD arzı 0,00 olup, toplam arzı 999979550.17054. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 162,08K.