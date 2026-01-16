Bugünkü Flourishing AI Fiyatı

Bugünkü Flourishing AI (AI) fiyatı $ 0,00425979 olup, son 24 saatte % 0,51 değişim gösterdi. Mevcut AI / USD dönüşüm oranı AI başına $ 0,00425979 şeklindedir.

Flourishing AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 100.958 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 23,70M AI şeklindedir. Son 24 saat içinde AI, $ 0,00425861 (en düşük) ile $ 0,00428324 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 12,89 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00027908 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AI, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%1,72 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Flourishing AI (AI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 100,96K$ 100,96K $ 100,96K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 234,29K$ 234,29K $ 234,29K Dolaşım Arzı 23,70M 23,70M 23,70M Toplam Arz 55.000.000,0 55.000.000,0 55.000.000,0

Şu anki Flourishing AI piyasa değeri $ 100,96K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AI arzı 23,70M olup, toplam arzı 55000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 234,29K.