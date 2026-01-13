Bugünkü FOMO BULL CLUB Fiyatı

Bugünkü FOMO BULL CLUB (FOMO) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,01 değişim gösterdi. Mevcut FOMO / USD dönüşüm oranı FOMO başına $ 0 şeklindedir.

FOMO BULL CLUB, şu anda piyasa değeri açısından $ 36.163 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 53,77B FOMO şeklindedir. Son 24 saat içinde FOMO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00020892 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FOMO, son bir saatte -- ve son 7 günde +%3,39 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

FOMO BULL CLUB (FOMO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 36,16K$ 36,16K $ 36,16K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 67,26K$ 67,26K $ 67,26K Dolaşım Arzı 53,77B 53,77B 53,77B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki FOMO BULL CLUB piyasa değeri $ 36,16K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FOMO arzı 53,77B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 67,26K.