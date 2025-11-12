Bugünkü FRAME Fiyatı

Bugünkü FRAME (FRAME) fiyatı $ 0,00068913 olup, son 24 saatte % 28,57 değişim gösterdi. Mevcut FRAME / USD dönüşüm oranı FRAME başına $ 0,00068913 şeklindedir.

FRAME, şu anda piyasa değeri açısından $ 690.142 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B FRAME şeklindedir. Son 24 saat içinde FRAME, $ 0,00065117 (en düşük) ile $ 0,00097331 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00314878 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00056805 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FRAME, son bir saatte -%1,02 ve son 7 günde -%58,03 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

FRAME (FRAME) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 690,14K$ 690,14K $ 690,14K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 690,14K$ 690,14K $ 690,14K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki FRAME piyasa değeri $ 690,14K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FRAME arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 690,14K.