Bugünkü Froggie Fiyatı

Bugünkü Froggie (FROGGIE) fiyatı $ 0,00343985 olup, son 24 saatte % 1,15 değişim gösterdi. Mevcut FROGGIE / USD dönüşüm oranı FROGGIE başına $ 0,00343985 şeklindedir.

Froggie, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.443.028 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B FROGGIE şeklindedir. Son 24 saat içinde FROGGIE, $ 0,00337631 (en düşük) ile $ 0,00345063 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,071032 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00286629 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FROGGIE, son bir saatte +%0,20 ve son 7 günde -%9,93 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Froggie (FROGGIE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,44M$ 3,44M $ 3,44M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,44M$ 3,44M $ 3,44M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

