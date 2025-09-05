FUUUUUUUUUUUUUU ($FUUU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00009972 $ 0,00009972 $ 0,00009972 24 sa Düşük $ 0,00027485 $ 0,00027485 $ 0,00027485 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00009972$ 0,00009972 $ 0,00009972 24 sa Yüksek $ 0,00027485$ 0,00027485 $ 0,00027485 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00028517$ 0,00028517 $ 0,00028517 En Düşük Fiyat $ 0,00009972$ 0,00009972 $ 0,00009972 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%3,26 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%5,66 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

FUUUUUUUUUUUUUU ($FUUU) canlı fiyatı $0,00014794. $FUUU, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00009972 ve en yüksek $ 0,00027485 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. $FUUU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00028517, en düşük fiyatı ise $ 0,00009972 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, $FUUU son bir saatte -%3,26 değişim gösterdi, 24 saatte +%5,66 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

FUUUUUUUUUUUUUU ($FUUU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 150,47K$ 150,47K $ 150,47K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 150,47K$ 150,47K $ 150,47K Dolaşım Arzı 998,06M 998,06M 998,06M Toplam Arz 998.058.788,043154 998.058.788,043154 998.058.788,043154

Şu anki FUUUUUUUUUUUUUU piyasa değeri $ 150,47K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $FUUU arzı 998,06M olup, toplam arzı 998058788.043154. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 150,47K.