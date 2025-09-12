Ging Gong Kaew Fiyatı (GGK)
+%32,39
+%1.131,82
--
--
Ging Gong Kaew (GGK) canlı fiyatı $0,00159509. GGK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00012949 ve en yüksek $ 0,00173093 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GGK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00173093, en düşük fiyatı ise $ 0,00012949 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, GGK son bir saatte +%32,39 değişim gösterdi, 24 saatte +%1.131,82 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Ging Gong Kaew piyasa değeri $ 1,60M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GGK arzı 999,85M olup, toplam arzı 999847578.444959. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,60M.
Gün içerisinde, Ging Gong Kaew / USD fiyat değişimi, $ +0,0014656.
Son 30 gün içerisinde, Ging Gong Kaew / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Ging Gong Kaew / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Ging Gong Kaew / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,0014656
|+%1.131,82
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Ging, Gong and Kaew. The cute Capybara siblings newly named at Khao Kheow Zoo. The naming process had a total of 94000 votes and posts with these capybaras has surpassed 1 million views. Every day there are posts of them exceeding 100000 views. We believe in time there will be international interest in these animals similar to the phenomenon of Moo Deng the Pygmy Hippo This is a memecoin on Solana with a growing and active community
Ging Gong Kaew (GGK) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Ging Gong Kaew (GGK) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Ging Gong Kaew için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
Ging Gong Kaew fiyat tahminini hemen kontrol edin!
Ging Gong Kaew (GGK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GGK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-11 22:05:00
|Sektör Haberleri
美國8月未經調整CPI年率錄得2.9%，符合市場預期
|09-11 17:57:00
|Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 90 Günlük Zirveye Ulaştı, Şu Anda 67'de
|09-11 14:45:00
|Sektör Haberleri
Dün, ABD spot Bitcoin ETF'si 741,5 milyon dolar net giriş görürken, Ethereum ETF'si 171,5 milyon dolar net giriş gördü
|09-11 06:45:00
|Sektör Haberleri
Bitcoin çekimleri yeniden başladı, son 24 saatte CEX'ten 2.918,57 BTC net çıkış oldu
|09-11 04:54:00
|Sektör Haberleri
SEC Başkanı: Blok Zinciri ve Yapay Zekanın Birleşimi Yeni Bir Refah Getirecek, SEC Mevcut Fırsatları Değerlendirmeye Kararlı
|09-10 13:05:00
|Sektör Haberleri
Altcoin rallisi "kısa ömürlü" olabilir, kripto piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü
