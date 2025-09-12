Ging Gong Kaew (GGK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00012949 $ 0,00012949 $ 0,00012949 24 sa Düşük $ 0,00173093 $ 0,00173093 $ 0,00173093 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00012949$ 0,00012949 $ 0,00012949 24 sa Yüksek $ 0,00173093$ 0,00173093 $ 0,00173093 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00173093$ 0,00173093 $ 0,00173093 En Düşük Fiyat $ 0,00012949$ 0,00012949 $ 0,00012949 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%32,39 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1.131,82 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Ging Gong Kaew (GGK) canlı fiyatı $0,00159509. GGK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00012949 ve en yüksek $ 0,00173093 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GGK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00173093, en düşük fiyatı ise $ 0,00012949 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GGK son bir saatte +%32,39 değişim gösterdi, 24 saatte +%1.131,82 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Ging Gong Kaew (GGK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,60M$ 1,60M $ 1,60M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,60M$ 1,60M $ 1,60M Dolaşım Arzı 999,85M 999,85M 999,85M Toplam Arz 999.847.578,444959 999.847.578,444959 999.847.578,444959

Şu anki Ging Gong Kaew piyasa değeri $ 1,60M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GGK arzı 999,85M olup, toplam arzı 999847578.444959. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,60M.