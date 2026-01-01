Bugünkü GIZMO Fiyatı

Bugünkü GIZMO (GIZMO) fiyatı $ 0,00113427 olup, son 24 saatte % 6,53 değişim gösterdi. Mevcut GIZMO / USD dönüşüm oranı GIZMO başına $ 0,00113427 şeklindedir.

GIZMO, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.134.269 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B GIZMO şeklindedir. Son 24 saat içinde GIZMO, $ 0,00102702 (en düşük) ile $ 0,00113938 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,062911 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GIZMO, son bir saatte -%0,08 ve son 7 günde +%3,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GIZMO (GIZMO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,13M$ 1,13M $ 1,13M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,13M$ 1,13M $ 1,13M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki GIZMO piyasa değeri $ 1,13M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GIZMO arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,13M.