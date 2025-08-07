Glidr (GLIDR) Nedir?

Glidr is a universal, modular Web3 infrastructure layer designed to simplify blockchain adoption across gaming, creator economies, social applications, and consumer tools. By abstracting blockchain complexities and offering seamless fiat/crypto integration, Glidr enables developers to build decentralized, user-centric applications with minimal friction. Initially focused on lowering the entry barrier for game developers, Glidr has evolved into a general-purpose infrastructure suite that includes account abstraction, programmable asset issuance, zk-proof support, and programmable smart locks. These building blocks empower developers to deliver secure, scalable, and user-friendly experiences across a variety of Web3 verticals.

Glidr (GLIDR) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Glidr (GLIDR) Token Ekonomisi

Glidr (GLIDR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GLIDR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!