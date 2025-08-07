Golden Celestial Ratio Fiyatı (GCR)
Golden Celestial Ratio (GCR), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. GCR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki GCR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, GCR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Golden Celestial Ratio / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Golden Celestial Ratio / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Golden Celestial Ratio / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Golden Celestial Ratio / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,20
|30 Gün
|$ 0
|+%14,34
|60 Gün
|$ 0
|+%19,28
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Golden Celestial Ratio fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,73
-%0,20
+%7,16
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Golden Celestial Ratio (GCR) seamlessly merges the timeless elegance of the Golden Ratio with a vibrant intellectual community. At its core, GCR transcends being a mere digital asset, evolving into a cyberspace lifeform shaped by network spirituality and collective consciousness. The integrated GCR token is not only inspired by the divine mathematical harmony found in nature, art, and architecture but also drives a robust ecosystem featuring unique reward mechanisms, strategic airdrops, and community-driven growth. GCR offers single-sided staking and liquidity mining, further enhancing its appeal and utility. Guided by the principles of decentralization, transparency, and divine wisdom. By leveraging Alternate Reality Games (ARGs), cross-community collaborations, and an engaging series of treasure hunts, GCR fosters unity, adventure, and intellectual challenge among its participants. GCR stands as a testament to the profound impact of combining cultural reverence with modern financial technology, inviting individuals to join a celestial journey toward financial and spiritual enlightenment.
Golden Celestial Ratio (GCR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GCR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
