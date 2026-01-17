Bugünkü Grok Potato Fiyatı

Bugünkü Grok Potato (SOLANUM) fiyatı $ 0,00034339 olup, son 24 saatte % 84,98 değişim gösterdi. Mevcut SOLANUM / USD dönüşüm oranı SOLANUM başına $ 0,00034339 şeklindedir.

Grok Potato, şu anda piyasa değeri açısından $ 331.124 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 964,29M SOLANUM şeklindedir. Son 24 saat içinde SOLANUM, $ 0,00016163 (en düşük) ile $ 0,00050895 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00050895 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00013924 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOLANUM, son bir saatte -%12,78 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Grok Potato (SOLANUM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 331,12K$ 331,12K $ 331,12K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 331,12K$ 331,12K $ 331,12K Dolaşım Arzı 964,29M 964,29M 964,29M Toplam Arz 964.287.706,146555 964.287.706,146555 964.287.706,146555

Şu anki Grok Potato piyasa değeri $ 331,12K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOLANUM arzı 964,29M olup, toplam arzı 964287706.146555. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 331,12K.