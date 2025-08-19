Guardian Token (GUARDIAN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,11 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,77 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Guardian Token (GUARDIAN) canlı fiyatı --. GUARDIAN, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GUARDIAN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GUARDIAN son bir saatte +%0,11 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,77 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Guardian Token (GUARDIAN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 444,91K$ 444,91K $ 444,91K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 444,91K$ 444,91K $ 444,91K Dolaşım Arzı 693,31M 693,31M 693,31M Toplam Arz 693.308.389,030029 693.308.389,030029 693.308.389,030029

Şu anki Guardian Token piyasa değeri $ 444,91K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GUARDIAN arzı 693,31M olup, toplam arzı 693308389.030029. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 444,91K.