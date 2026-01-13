Bugünkü HOLDER Fiyatı

Bugünkü HOLDER (DOGGY) fiyatı $ 0,0002283 olup, son 24 saatte % 22,20 değişim gösterdi. Mevcut DOGGY / USD dönüşüm oranı DOGGY başına $ 0,0002283 şeklindedir.

HOLDER, şu anda piyasa değeri açısından $ 228.294 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,96M DOGGY şeklindedir. Son 24 saat içinde DOGGY, $ 0,00020965 (en düşük) ile $ 0,00031564 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00435194 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00016595 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DOGGY, son bir saatte -%1,80 ve son 7 günde -%2,29 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

HOLDER (DOGGY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 228,29K$ 228,29K $ 228,29K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 228,29K$ 228,29K $ 228,29K Dolaşım Arzı 999,96M 999,96M 999,96M Toplam Arz 999.963.813,232851 999.963.813,232851 999.963.813,232851

Şu anki HOLDER piyasa değeri $ 228,29K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOGGY arzı 999,96M olup, toplam arzı 999963813.232851. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 228,29K.