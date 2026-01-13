Bugünkü hop cat Fiyatı

Bugünkü hop cat (HOP) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut HOP / USD dönüşüm oranı HOP başına $ 0 şeklindedir.

hop cat, şu anda piyasa değeri açısından $ 28.772 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,47M HOP şeklindedir. Son 24 saat içinde HOP, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00371814 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HOP, son bir saatte -- ve son 7 günde -%13,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

hop cat (HOP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 28,77K$ 28,77K $ 28,77K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 28,77K$ 28,77K $ 28,77K Dolaşım Arzı 999,47M 999,47M 999,47M Toplam Arz 999.472.038,105194 999.472.038,105194 999.472.038,105194

Şu anki hop cat piyasa değeri $ 28,77K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HOP arzı 999,47M olup, toplam arzı 999472038.105194. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 28,77K.