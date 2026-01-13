Bugünkü Hop Protocol Fiyatı

Bugünkü Hop Protocol (HOP) fiyatı $ 0,00104286 olup, son 24 saatte % 1,42 değişim gösterdi. Mevcut HOP / USD dönüşüm oranı HOP başına $ 0,00104286 şeklindedir.

Hop Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 78.446 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 75,22M HOP şeklindedir. Son 24 saat içinde HOP, $ 0,00102828 (en düşük) ile $ 0,00107201 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,297217 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00078553 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HOP, son bir saatte -%0,90 ve son 7 günde +%1,30 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Hop Protocol (HOP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 78,45K$ 78,45K $ 78,45K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,04M$ 1,04M $ 1,04M Dolaşım Arzı 75,22M 75,22M 75,22M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Hop Protocol piyasa değeri $ 78,45K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HOP arzı 75,22M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,04M.