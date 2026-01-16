Bugünkü Horny Fiyatı

Bugünkü Horny (HORNY) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 6.02 değişim gösterdi. Mevcut HORNY / USD dönüşüm oranı HORNY başına $ 0 şeklindedir.

Horny, şu anda piyasa değeri açısından $ 32,983 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 977.57M HORNY şeklindedir. Son 24 saat içinde HORNY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HORNY, son bir saatte +15.36% ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Horny (HORNY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 32.98K$ 32.98K $ 32.98K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 32.98K$ 32.98K $ 32.98K Dolaşım Arzı 977.57M 977.57M 977.57M Toplam Arz 977,571,150.33626 977,571,150.33626 977,571,150.33626

Şu anki Horny piyasa değeri $ 32.98K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HORNY arzı 977.57M olup, toplam arzı 977571150.33626. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 32.98K.