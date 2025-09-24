Bugünkü canlı Hypertrics fiyatı 0 USD. HYTR / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. HYTR fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Hypertrics fiyatı 0 USD. HYTR / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. HYTR fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

HYTR Hakkında Daha Fazla Bilgi

HYTR Fiyat Bilgileri

HYTR Resmi Websitesi

HYTR Token Ekonomisi

HYTR Fiyat Tahmini

Hypertrics Logosu

Hypertrics Fiyatı (HYTR)

Listelenmedi

1 HYTR / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%0,701D
mexc
USD
Hypertrics (HYTR) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-24 13:55:19 (UTC+8)

Hypertrics (HYTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%3,87

-%3,50

--

--

Hypertrics (HYTR) canlı fiyatı --. HYTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HYTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HYTR son bir saatte -%3,87 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,50 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Hypertrics (HYTR) Piyasa Bilgileri

$ 52,63K
$ 52,63K$ 52,63K

--
----

$ 52,63K
$ 52,63K$ 52,63K

798,82M
798,82M 798,82M

798.816.658,0
798.816.658,0 798.816.658,0

Şu anki Hypertrics piyasa değeri $ 52,63K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HYTR arzı 798,82M olup, toplam arzı 798816658.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 52,63K.

Hypertrics (HYTR) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Hypertrics / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Hypertrics / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Hypertrics / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Hypertrics / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%3,50
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Hypertrics (HYTR) Nedir?

Hypertrics (HYTR) is a meme token on HyperEVM that combines internet culture with deflationary mechanics. Token burns are carried out manually through campaigns that are organized and publicly announced. The project emphasizes community engagement, transparency of actions, and a unique narrative built around the rebellious robot — a symbol of the ongoing reduction of supply while flying to the moon.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Hypertrics (HYTR) Kaynağı

Resmi Websitesi

Hypertrics Fiyat Tahmini (USD)

Hypertrics (HYTR) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Hypertrics (HYTR) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Hypertrics için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Hypertrics fiyat tahminini hemen kontrol edin!

HYTR Varlığından Yerel Para Birimlerine

Hypertrics (HYTR) Token Ekonomisi

Hypertrics (HYTR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HYTR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Hypertrics (HYTR) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Hypertrics (HYTR) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı HYTR fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
HYTR / USD güncel fiyatı nedir?
HYTR / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Hypertrics varlığının piyasa değeri nedir?
HYTR piyasa değeri $ 52,63K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki HYTR arzı nedir?
Dolaşımdaki HYTR arzı, 798,82M USD.
HYTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
HYTR, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük HYTR fiyatı (ATL) nedir?
HYTR, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
HYTR işlem hacmi nedir?
HYTR için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
HYTR bu yıl daha da yükselir mi?
HYTR piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için HYTR fiyat tahminine göz atın.
Hypertrics (HYTR) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-23 14:29:00Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-23 04:32:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor
09-22 16:24:00Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
09-22 13:03:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
09-22 09:43:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor

