Iggy The Iguana (IGGY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00064465 $ 0,00064465 $ 0,00064465 24 sa Düşük $ 0,00077017 $ 0,00077017 $ 0,00077017 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00064465$ 0,00064465 $ 0,00064465 24 sa Yüksek $ 0,00077017$ 0,00077017 $ 0,00077017 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00077017$ 0,00077017 $ 0,00077017 En Düşük Fiyat $ 0,00064257$ 0,00064257 $ 0,00064257 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,21 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,36 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Iggy The Iguana (IGGY) canlı fiyatı $0,00065502. IGGY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00064465 ve en yüksek $ 0,00077017 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. IGGY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00077017, en düşük fiyatı ise $ 0,00064257 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, IGGY son bir saatte -%0,21 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,36 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Iggy The Iguana (IGGY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 655,02K$ 655,02K $ 655,02K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 655,02K$ 655,02K $ 655,02K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Iggy The Iguana piyasa değeri $ 655,02K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IGGY arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 655,02K.