Jeetjail (JEET) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,12 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,37 Fiyat Değişimi (7 G) -%19,52 Fiyat Değişimi (7 G) -%19,52

Jeetjail (JEET) canlı fiyatı --. JEET, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. JEET için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, JEET son bir saatte +%0,12 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,37 ve son 7 günde -%19,52 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Jeetjail (JEET) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 18,73K$ 18,73K $ 18,73K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 18,73K$ 18,73K $ 18,73K Dolaşım Arzı 99,56B 99,56B 99,56B Toplam Arz 99.564.407.308,27902 99.564.407.308,27902 99.564.407.308,27902

Şu anki Jeetjail piyasa değeri $ 18,73K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JEET arzı 99,56B olup, toplam arzı 99564407308.27902. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 18,73K.