JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0000735 $ 0,0000735 $ 0,0000735 24 sa Düşük $ 0,00010059 $ 0,00010059 $ 0,00010059 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0000735$ 0,0000735 $ 0,0000735 24 sa Yüksek $ 0,00010059$ 0,00010059 $ 0,00010059 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00038741$ 0,00038741 $ 0,00038741 En Düşük Fiyat $ 0,00005885$ 0,00005885 $ 0,00005885 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,59 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,60 Fiyat Değişimi (7 G) -%14,57 Fiyat Değişimi (7 G) -%14,57

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) canlı fiyatı $0,00008189. JUNKCOIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0000735 ve en yüksek $ 0,00010059 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. JUNKCOIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00038741, en düşük fiyatı ise $ 0,00005885 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, JUNKCOIN son bir saatte +%0,59 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,60 ve son 7 günde -%14,57 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 77,63K$ 77,63K $ 77,63K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 77,63K$ 77,63K $ 77,63K Dolaşım Arzı 947,93M 947,93M 947,93M Toplam Arz 947.933.806,455354 947.933.806,455354 947.933.806,455354

Şu anki JunkCoin Doge Real Name piyasa değeri $ 77,63K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JUNKCOIN arzı 947,93M olup, toplam arzı 947933806.455354. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 77,63K.