Bugünkü KAMIYO (KAMIYO) fiyatı $ 0,00008652 olup, son 24 saatte % 6,65 değişim gösterdi. Mevcut KAMIYO / USD dönüşüm oranı KAMIYO başına $ 0,00008652 şeklindedir.

KAMIYO, şu anda piyasa değeri açısından $ 81.829 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 949,98M KAMIYO şeklindedir. Son 24 saat içinde KAMIYO, $ 0,00004803 (en düşük) ile $ 0,00009781 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00065221 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00004803 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KAMIYO, son bir saatte +%6,54 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

KAMIYO (KAMIYO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 81,83K$ 81,83K $ 81,83K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 86,14K$ 86,14K $ 86,14K Dolaşım Arzı 949,98M 949,98M 949,98M Toplam Arz 999.979.360,802302 999.979.360,802302 999.979.360,802302

