Bugünkü KILL BIG BEAUTIFUL BILL Fiyatı

Bugünkü KILL BIG BEAUTIFUL BILL (KBBB) fiyatı $ 0,00005175 olup, son 24 saatte % 1,47 değişim gösterdi. Mevcut KBBB / USD dönüşüm oranı KBBB başına $ 0,00005175 şeklindedir.

KILL BIG BEAUTIFUL BILL, şu anda piyasa değeri açısından $ 51.749 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M KBBB şeklindedir. Son 24 saat içinde KBBB, $ 0,00005133 (en düşük) ile $ 0,00005472 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,065428 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00004677 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KBBB, son bir saatte -%1,15 ve son 7 günde +%1,10 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

KILL BIG BEAUTIFUL BILL (KBBB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 51,75K$ 51,75K $ 51,75K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 51,75K$ 51,75K $ 51,75K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.998.669,64 999.998.669,64 999.998.669,64

Şu anki KILL BIG BEAUTIFUL BILL piyasa değeri $ 51,75K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KBBB arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999998669.64. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 51,75K.