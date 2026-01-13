Bugünkü Kredo Fiyatı

Bugünkü Kredo (KREDO) fiyatı $ 0,00054331 olup, son 24 saatte % 15,00 değişim gösterdi. Mevcut KREDO / USD dönüşüm oranı KREDO başına $ 0,00054331 şeklindedir.

Kredo, şu anda piyasa değeri açısından $ 543.345 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,99M KREDO şeklindedir. Son 24 saat içinde KREDO, $ 0,00043336 (en düşük) ile $ 0,00076145 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00080492 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00015025 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KREDO, son bir saatte +%1,98 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kredo (KREDO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 543,35K$ 543,35K $ 543,35K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 543,35K$ 543,35K $ 543,35K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.987.373,060477 999.987.373,060477 999.987.373,060477

Şu anki Kredo piyasa değeri $ 543,35K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KREDO arzı 999,99M olup, toplam arzı 999987373.060477. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 543,35K.