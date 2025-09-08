Kuusou (KUUSOU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00004466 $ 0,00004466 $ 0,00004466 24 sa Düşük $ 0,00007108 $ 0,00007108 $ 0,00007108 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00004466$ 0,00004466 $ 0,00004466 24 sa Yüksek $ 0,00007108$ 0,00007108 $ 0,00007108 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00007108$ 0,00007108 $ 0,00007108 En Düşük Fiyat $ 0,00004466$ 0,00004466 $ 0,00004466 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%15,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,58 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Kuusou (KUUSOU) canlı fiyatı $0,00005326. KUUSOU, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00004466 ve en yüksek $ 0,00007108 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KUUSOU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00007108, en düşük fiyatı ise $ 0,00004466 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KUUSOU son bir saatte +%15,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,58 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Kuusou (KUUSOU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 53,26K$ 53,26K $ 53,26K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 53,26K$ 53,26K $ 53,26K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Kuusou piyasa değeri $ 53,26K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KUUSOU arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 53,26K.