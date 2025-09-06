LABS (LABS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,02207347 $ 0,02207347 $ 0,02207347 24 sa Düşük $ 0,02360038 $ 0,02360038 $ 0,02360038 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,02207347$ 0,02207347 $ 0,02207347 24 sa Yüksek $ 0,02360038$ 0,02360038 $ 0,02360038 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,026724$ 0,026724 $ 0,026724 En Düşük Fiyat $ 0,02207347$ 0,02207347 $ 0,02207347 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,71 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,94 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

LABS (LABS) canlı fiyatı $0,02213758. LABS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02207347 ve en yüksek $ 0,02360038 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LABS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,026724, en düşük fiyatı ise $ 0,02207347 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LABS son bir saatte -%0,71 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,94 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

LABS (LABS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,27M$ 1,27M $ 1,27M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,27M$ 1,27M $ 1,27M Dolaşım Arzı 57,26M 57,26M 57,26M Toplam Arz 57.255.646,817258 57.255.646,817258 57.255.646,817258

Şu anki LABS piyasa değeri $ 1,27M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LABS arzı 57,26M olup, toplam arzı 57255646.817258. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,27M.