Bugünkü Litecoin Mascot Fiyatı

Bugünkü Litecoin Mascot (LESTER) fiyatı $ 0,00047251 olup, son 24 saatte % 9,06 değişim gösterdi. Mevcut LESTER / USD dönüşüm oranı LESTER başına $ 0,00047251 şeklindedir.

Litecoin Mascot, şu anda piyasa değeri açısından $ 472.441 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,86M LESTER şeklindedir. Son 24 saat içinde LESTER, $ 0,00043293 (en düşük) ile $ 0,00048247 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,15359 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00028857 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LESTER, son bir saatte +%0,08 ve son 7 günde +%57,95 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Litecoin Mascot (LESTER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 472,44K$ 472,44K $ 472,44K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 472,44K$ 472,44K $ 472,44K Dolaşım Arzı 999,86M 999,86M 999,86M Toplam Arz 999.862.787,530679 999.862.787,530679 999.862.787,530679

