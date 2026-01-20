Bugünkü Lucidum Fiyatı

Bugünkü Lucidum (LUCIC) fiyatı $ 0,163307 olup, son 24 saatte % 0,82 değişim gösterdi. Mevcut LUCIC / USD dönüşüm oranı LUCIC başına $ 0,163307 şeklindedir.

Lucidum, şu anda piyasa değeri açısından $ 26.660.245 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 163,83M LUCIC şeklindedir. Son 24 saat içinde LUCIC, $ 0,160746 (en düşük) ile $ 0,164261 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,57327 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,160414 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LUCIC, son bir saatte +%0,38 ve son 7 günde -%3,94 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Lucidum (LUCIC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 26,66M$ 26,66M $ 26,66M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 33,84M$ 33,84M $ 33,84M Dolaşım Arzı 163,83M 163,83M 163,83M Toplam Arz 207.925.332,18163317 207.925.332,18163317 207.925.332,18163317

Şu anki Lucidum piyasa değeri $ 26,66M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LUCIC arzı 163,83M olup, toplam arzı 207925332.18163317. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 33,84M.