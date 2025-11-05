MasterBOT ($BOT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00677101 $ 0,00677101 $ 0,00677101 24 sa Düşük $ 0,01034869 $ 0,01034869 $ 0,01034869 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00677101$ 0,00677101 $ 0,00677101 24 sa Yüksek $ 0,01034869$ 0,01034869 $ 0,01034869 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,03955195$ 0,03955195 $ 0,03955195 En Düşük Fiyat $ 0,00417856$ 0,00417856 $ 0,00417856 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%11,02 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%12,18 Fiyat Değişimi (7 G) -%66,99 Fiyat Değişimi (7 G) -%66,99

MasterBOT ($BOT) canlı fiyatı $0,00775677. $BOT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00677101 ve en yüksek $ 0,01034869 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. $BOT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03955195, en düşük fiyatı ise $ 0,00417856 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, $BOT son bir saatte +%11,02 değişim gösterdi, 24 saatte -%12,18 ve son 7 günde -%66,99 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MasterBOT ($BOT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,73M$ 7,73M $ 7,73M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,73M$ 7,73M $ 7,73M Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.985.171,902616 999.985.171,902616 999.985.171,902616

Şu anki MasterBOT piyasa değeri $ 7,73M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $BOT arzı 999,99M olup, toplam arzı 999985171.902616. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,73M.