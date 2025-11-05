BorsaDEX+
Bugünkü canlı MasterBOT fiyatı 0,00775677 USD. $BOT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. $BOT fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

$BOT Hakkında Daha Fazla Bilgi

$BOT Fiyat Bilgileri

$BOT Nedir

$BOT Resmi Websitesi

$BOT Token Ekonomisi

$BOT Fiyat Tahmini

MasterBOT Logosu

MasterBOT Fiyatı ($BOT)

Listelenmedi

1 $BOT / USD Canlı Fiyatı:

$0,00777216
-%12,001D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
MasterBOT ($BOT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:52:11 (UTC+8)

MasterBOT ($BOT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00677101
24 sa Düşük
$ 0,01034869
24 sa Yüksek

$ 0,00677101
$ 0,01034869
$ 0,03955195
$ 0,00417856
+%11,02

-%12,18

-%66,99

-%66,99

MasterBOT ($BOT) canlı fiyatı $0,00775677. $BOT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00677101 ve en yüksek $ 0,01034869 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. $BOT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03955195, en düşük fiyatı ise $ 0,00417856 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, $BOT son bir saatte +%11,02 değişim gösterdi, 24 saatte -%12,18 ve son 7 günde -%66,99 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MasterBOT ($BOT) Piyasa Bilgileri

$ 7,73M
--
$ 7,73M
999,99M
999.985.171,902616
Şu anki MasterBOT piyasa değeri $ 7,73M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $BOT arzı 999,99M olup, toplam arzı 999985171.902616. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,73M.

MasterBOT ($BOT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, MasterBOT / USD fiyat değişimi, $ -0,001076203456746889.
Son 30 gün içerisinde, MasterBOT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MasterBOT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MasterBOT / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,001076203456746889-%12,18
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

MasterBOT ($BOT) Nedir?

"MasterBOT" is a Web3 platform where a global community collaborates to train the sophisticated AI that will power the next generation of real-world robots. The project showcases the immense speed and efficiency of virtual simulation in solving the biggest bottleneck in robotics: AI training. The MVP Mechanism: The core of our launch product is a fully autonomous Unity simulation. A "Game Master" algorithm procedurally generates a unique, complex obstacle course each day. Three distinct AI "Training Strategies" are deployed in parallel to learn and solve the challenge, generating valuable data on AI learning. Our goal is to demonstrate a new paradigm for developing the brains of the billions of robots that will define the next economic boom.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

MasterBOT ($BOT) Kaynağı

Resmi Websitesi

MasterBOT Fiyat Tahmini (USD)

MasterBOT ($BOT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? MasterBOT ($BOT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak MasterBOT için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

MasterBOT fiyat tahminini hemen kontrol edin!

$BOT Varlığından Yerel Para Birimlerine

MasterBOT ($BOT) Token Ekonomisi

MasterBOT ($BOT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. $BOT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: MasterBOT ($BOT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü MasterBOT ($BOT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı $BOT fiyatı, 0,00775677 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
$BOT / USD güncel fiyatı nedir?
$BOT / USD güncel fiyatı $ 0,00775677. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
MasterBOT varlığının piyasa değeri nedir?
$BOT piyasa değeri $ 7,73M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki $BOT arzı nedir?
Dolaşımdaki $BOT arzı, 999,99M USD.
$BOT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
$BOT, ATH fiyatı olan 0,03955195 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük $BOT fiyatı (ATL) nedir?
$BOT, ATL fiyatı olan 0,00417856 USD değerine düştü.
$BOT işlem hacmi nedir?
$BOT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
$BOT bu yıl daha da yükselir mi?
$BOT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için $BOT fiyat tahminine göz atın.
MasterBOT ($BOT) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

