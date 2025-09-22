MechaOs (MECHA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00511118 24 sa Yüksek $ 0,00589142 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01016011 En Düşük Fiyat $ 0,00442881 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,20 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,07 Fiyat Değişimi (7 G) --

MechaOs (MECHA) canlı fiyatı $0,00536875. MECHA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00511118 ve en yüksek $ 0,00589142 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MECHA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01016011, en düşük fiyatı ise $ 0,00442881 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MECHA son bir saatte -%0,20 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,07 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MechaOs (MECHA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 537,15K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 537,15K Dolaşım Arzı 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0

Şu anki MechaOs piyasa değeri $ 537,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MECHA arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 537,15K.