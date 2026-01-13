Bugünkü Meme Trading Fund Fiyatı

Bugünkü Meme Trading Fund (MTF) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 12,37 değişim gösterdi. Mevcut MTF / USD dönüşüm oranı MTF başına $ 0 şeklindedir.

Meme Trading Fund, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.825,08 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,87M MTF şeklindedir. Son 24 saat içinde MTF, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MTF, son bir saatte -%1,13 ve son 7 günde -%26,58 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Meme Trading Fund (MTF) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,83K$ 6,83K $ 6,83K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,83K$ 6,83K $ 6,83K Dolaşım Arzı 999,87M 999,87M 999,87M Toplam Arz 999.866.161,326214 999.866.161,326214 999.866.161,326214

Şu anki Meme Trading Fund piyasa değeri $ 6,83K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MTF arzı 999,87M olup, toplam arzı 999866161.326214. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,83K.