Bugünkü Meow on Zora Fiyatı

Bugünkü Meow on Zora (MEOW) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,61 değişim gösterdi. Mevcut MEOW / USD dönüşüm oranı MEOW başına $ 0 şeklindedir.

Meow on Zora, şu anda piyasa değeri açısından $ 87.330 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 982,87M MEOW şeklindedir. Son 24 saat içinde MEOW, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MEOW, son bir saatte -%0,32 ve son 7 günde -%50,38 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Meow on Zora (MEOW) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 87,33K$ 87,33K $ 87,33K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 87,33K$ 87,33K $ 87,33K Dolaşım Arzı 982,87M 982,87M 982,87M Toplam Arz 982.865.093,3828875 982.865.093,3828875 982.865.093,3828875

