Morphware Fiyatı (XMW)
Morphware (XMW), şu anda 0,053104 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 41,39M USD piyasa değerine sahiptir. XMW / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki XMW / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, XMW fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Morphware / USD fiyat değişimi, $ -0,00239618881796814.
Son 30 gün içerisinde, Morphware / USD fiyat değişimi, $ +0,0253780882.
Son 60 gün içerisinde, Morphware / USD fiyat değişimi, $ +0,0269595094.
Son 90 gün içerisinde, Morphware / USD fiyat değişimi, $ -0,0284484065924926.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,00239618881796814
|-%4,31
|30 Gün
|$ +0,0253780882
|+%47,79
|60 Gün
|$ +0,0269595094
|+%50,77
|90 Gün
|$ -0,0284484065924926
|-%34,88
En güncel Morphware fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,37
-%4,31
+%15,14
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Morphware is a technology platform that delivers enterprise AI agent solutions using NVIDIA B200 and H200 GPUs. The company’s infrastructure is powered by hydroelectric energy from the Itaipu Dam, enabling cost-effective and sustainable AI services. Morphware also operates Bitcoin mining facilities utilizing excess clean energy, creating dual revenue streams. The Morphware Token (XMW) is used for platform governance, access to AI services, and participation in the project’s ecosystem. The platform offers a range of AI solutions for workflow automation, data extraction, and content generation, with a focus on efficiency, transparency, and sustainability.
Morphware (XMW) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XMW tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
