Bugünkü Nemesis Fiyatı

Bugünkü Nemesis (NEMESIS) fiyatı $ 0,00212165 olup, son 24 saatte % 0,23 değişim gösterdi. Mevcut NEMESIS / USD dönüşüm oranı NEMESIS başına $ 0,00212165 şeklindedir.

Nemesis, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.838.346 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 864,15M NEMESIS şeklindedir. Son 24 saat içinde NEMESIS, $ 0,00194417 (en düşük) ile $ 0,00255918 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00761627 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00159119 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NEMESIS, son bir saatte -%5,41 ve son 7 günde -%33,49 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Nemesis (NEMESIS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,84M$ 1,84M $ 1,84M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,13M$ 2,13M $ 2,13M Dolaşım Arzı 864,15M 864,15M 864,15M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

