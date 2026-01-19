Bugünkü Nest WisdomTree Vault Fiyatı

Bugünkü Nest WisdomTree Vault (NWISDOM) fiyatı $ 1,048 olup, son 24 saatte % 0,04 değişim gösterdi. Mevcut NWISDOM / USD dönüşüm oranı NWISDOM başına $ 1,048 şeklindedir.

Nest WisdomTree Vault, şu anda piyasa değeri açısından $ 36.994 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 35,31K NWISDOM şeklindedir. Son 24 saat içinde NWISDOM, $ 1,047 (en düşük) ile $ 1,048 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,048 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,002 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NWISDOM, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%2,12 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Nest WisdomTree Vault (NWISDOM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 36,99K$ 36,99K $ 36,99K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 36,99K$ 36,99K $ 36,99K Dolaşım Arzı 35,31K 35,31K 35,31K Toplam Arz 35.308,41367 35.308,41367 35.308,41367

