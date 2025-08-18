Nexora (NEX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,338599 $ 0,338599 $ 0,338599 24 sa Düşük $ 0,366457 $ 0,366457 $ 0,366457 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,338599$ 0,338599 $ 0,338599 24 sa Yüksek $ 0,366457$ 0,366457 $ 0,366457 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,372078$ 0,372078 $ 0,372078 En Düşük Fiyat $ 0,338599$ 0,338599 $ 0,338599 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,40 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,38 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Nexora (NEX) canlı fiyatı $0,341411. NEX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,338599 ve en yüksek $ 0,366457 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NEX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,372078, en düşük fiyatı ise $ 0,338599 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NEX son bir saatte +%0,40 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,38 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Nexora (NEX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 19,12M$ 19,12M $ 19,12M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 34,14M$ 34,14M $ 34,14M Dolaşım Arzı 56,00M 56,00M 56,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Nexora piyasa değeri $ 19,12M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NEX arzı 56,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 34,14M.