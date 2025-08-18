NEX Hakkında Daha Fazla Bilgi

Nexora Logosu

Nexora Fiyatı (NEX)

Listelenmedi

1 NEX / USD Canlı Fiyatı:

$0,341432
$0,341432
-%4,301D
mexc
USD
Nexora (NEX) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-18 16:21:44 (UTC+8)

Nexora (NEX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,338599
24 sa Düşük
24 sa Düşük
$ 0,366457
24 sa Yüksek
24 sa Yüksek

$ 0,338599
$ 0,338599$ 0,338599

$ 0,366457
$ 0,366457$ 0,366457

$ 0,372078
$ 0,372078$ 0,372078

$ 0,338599
$ 0,338599$ 0,338599

+%0,40

-%4,38

--

--

Nexora (NEX) canlı fiyatı $0,341411. NEX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,338599 ve en yüksek $ 0,366457 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NEX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,372078, en düşük fiyatı ise $ 0,338599 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NEX son bir saatte +%0,40 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,38 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Nexora (NEX) Piyasa Bilgileri

$ 19,12M
$ 19,12M$ 19,12M

--
----

$ 34,14M
$ 34,14M$ 34,14M

56,00M
56,00M 56,00M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Nexora piyasa değeri $ 19,12M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NEX arzı 56,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 34,14M.

Nexora (NEX) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Nexora / USD fiyat değişimi, $ -0,0156542037705909.
Son 30 gün içerisinde, Nexora / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Nexora / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Nexora / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0156542037705909-%4,38
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Nexora (NEX) Nedir?

Nexora (NEX) is a decentralized ERC-20 token on the Ethereum blockchain, launched May 7, 2025 by Nexora Technologies LLC. Designed for long-term sustainability, Nexora focuses on secure, transparent, and utility-driven DeFi solutions. It launched with over $240,000 in Uniswap V4 liquidity, fully locked via Team Finance until July 2026. The tokenomics model ensures fairness, liquidity safety, and growth potential. The roadmap includes staking, governance, and multi-chain expansion to deliver lasting value to holders and the broader DeFi ecosystem.

Nexora (NEX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Nexora Fiyat Tahmini (USD)

Nexora (NEX) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Nexora (NEX) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Nexora için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Nexora fiyat tahminini hemen kontrol edin!

NEX Varlığından Yerel Para Birimlerine

Nexora (NEX) Token Ekonomisi

Nexora (NEX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NEX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Nexora (NEX) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Nexora (NEX) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı NEX fiyatı, 0,341411 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
NEX / USD güncel fiyatı nedir?
NEX / USD güncel fiyatı $ 0,341411. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Nexora varlığının piyasa değeri nedir?
NEX piyasa değeri $ 19,12M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki NEX arzı nedir?
Dolaşımdaki NEX arzı, 56,00M USD.
NEX için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
NEX, ATH fiyatı olan 0,372078 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük NEX fiyatı (ATL) nedir?
NEX, ATL fiyatı olan 0,338599 USD değerine düştü.
NEX işlem hacmi nedir?
NEX için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
NEX bu yıl daha da yükselir mi?
NEX piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için NEX fiyat tahminine göz atın.
Nexora (NEX) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-17 18:11:00Sektör Haberleri
Toplam stablecoin piyasa değeri son 7 günde %2,18 artarak 276,9 milyar doları aştı
08-17 11:15:00Sektör Haberleri
Ethereum Reserve Company ve Çeşitli ETF'lerin Toplam Varlıkları 10 Milyon Coin'i Aştı
08-16 16:39:00Sektör Haberleri
Bu hafta spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacmi, Ethereum ETF işlem hacmindeki artış sayesinde tarihi bir yükseğe ulaştı
08-16 14:30:00Sektör Haberleri
Ethereum geri çekilmesi altcoinlerin düşüşünü tetikliyor, spot ETF'ler net çıkış kaydediyor, kripto hisseleri eş zamanlı düşüyor
08-16 04:04:00Para Birimi Politikası
Fed, Bankaların Kripto Para Birimi İşlemleri için Özel Düzenleme Programının Sonlandırıldığını Duyurdu
08-15 19:17:00Sektör Haberleri
Piyasa geri çekilmesi meme coinleri etkiliyor, CLIPPY, SPARK, TROLL aylık zirvelerin %30'undan fazla düştü

