Bugünkü NULLA Fiyatı

Bugünkü NULLA (NULLA) fiyatı $ 0,00054325 olup, son 24 saatte % 21,26 değişim gösterdi. Mevcut NULLA / USD dönüşüm oranı NULLA başına $ 0,00054325 şeklindedir.

NULLA, şu anda piyasa değeri açısından $ 543.227 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,96M NULLA şeklindedir. Son 24 saat içinde NULLA, $ 0,00052371 (en düşük) ile $ 0,00073374 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00095632 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00034329 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NULLA, son bir saatte -%1,99 ve son 7 günde +%2,16 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

NULLA (NULLA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 543,23K$ 543,23K $ 543,23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 543,23K$ 543,23K $ 543,23K Dolaşım Arzı 999,96M 999,96M 999,96M Toplam Arz 999.960.721,708224 999.960.721,708224 999.960.721,708224

Şu anki NULLA piyasa değeri $ 543,23K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NULLA arzı 999,96M olup, toplam arzı 999960721.708224. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 543,23K.