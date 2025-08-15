Ocean Protocol Fiyatı (OCEAN)
Ocean Protocol (OCEAN), şu anda 0,302877 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 60,74M USD piyasa değerine sahiptir. OCEAN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki OCEAN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, OCEAN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Ocean Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,022483614880196.
Son 30 gün içerisinde, Ocean Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,0228450429.
Son 60 gün içerisinde, Ocean Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,0013250565.
Son 90 gün içerisinde, Ocean Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,0308927201815648.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,022483614880196
|-%6,91
|30 Gün
|$ -0,0228450429
|-%7,54
|60 Gün
|$ -0,0013250565
|-%0,43
|90 Gün
|$ -0,0308927201815648
|-%9,25
En güncel Ocean Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,35
-%6,91
+%1,41
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Ocean Protocol is an ecosystem for sharing data and associated services. It provides a tokenized service layer that exposes data, storage, compute and algorithms for consumption with a set of deterministic proofs on availability and integrity that serve as verifiable service agreements. There is staking on services to signal quality, reputation and ward against Sybil Attacks. Ocean helps to unlock data, particularly for AI. It is designed for scale and uses blockchain technology that allows data to be shared and sold in a safe, secure and transparent manner. The Ocean Protocol is an ecosystem composed of data assets and services, where assets are represented by data and algorithms, and services are represented by integration, processing and persistence mechanisms. Ocean Protocol facilitates discovery by storing and promoting metadata, linking assets and services, and provides a licensing framework that has toolsets for pricing. A multitude of data marketplaces can hook into Ocean Protocol to provide “last mile” services to connect data providers and consumers. Ocean Protocol is designed so that data owners cannot be locked-in to any single marketplace. The data owner controls each dataset.
Ocean Protocol (OCEAN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar.
